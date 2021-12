Formula 2: Piastri è campione da rookie

AD ABU DHABI

L'australiano il prossimo anno sarà terzo pilota Alpine

Oscar Piastri trionfa in Formula 2. Ad Abu Dhabi il rookie del Team Prema si è laureato campione grazie al terzo posto ottenuto nella prima delle tre gare del weekend dietro a Duravala e Drugovich. L'australiano, alla prima stagione in F2, ha battuto il compagno di squadra Shwartzman e Zhou in classifica generale e il prossimo anno sarà il terzo pilota dell'Alpine.

"Grazie a tutti, sono contentissimo. Volevo andare a podio per celebrare nel modo giusto questo campionato. Tre anni incredibili per la mia carriera, sono molto felice di questo risultato. In pochi possono dire qualcosa del genere. Non ci sono parole per descrivere il lavoro incredibile del Team Prema", le sue parole dopo essere diventato campione.