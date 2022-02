Formula 1, Verstappen difende Masi: "Ingiusto licenziarlo"

formula 1

Il campione del mondo sull'ex direttore di gara, sostituito dopo il caso Abu Dhabi: "È stato gettato sotto un autobus"

Max Verstappen difende Michael Masi, il tanto criticato ex direttore di gara della Formula 1, "gettato sotto un autobus" dopo il drammatico finale della scorsa stagione. Masi è stato sostituito la scorsa settimana a seguito delle polemiche per quanto accaduto nel Gran Premio di Abu Dhabi che ha deciso il titolo a dicembre, quando l'olandese della Red Bull aveva vinto il suo primo titolo mondiale sorpassando Lewis Hamilton all'ultimo giro dopo che Masi aveva ordinato la ripresa della gara. Getty Images

A margine dei test in Spagna, Verstappen ha detto che "è stato ingiusto quello che è successo a Michael... licenziarlo immediatamente non è stata la decisione giusta". Anche il due volte campione di F1 Fernando Alonso ha espresso solidarietà per Masi, duramente accusato dalla Mercedes.

Vedi anche Formula 1 Formula 1: Michael Masi non è più direttore di gara del Mondiale