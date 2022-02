Formula 1: Michael Masi non è più direttore di gara del Mondiale

ufficiale

Il neo presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem ufficializza la decisione dopo le polemiche seguite ad Abu Dhabi 2021.

Michael Masi non è più il direttore di gara del Mondiale di Formula 1. Lo ha annunciato il presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem, che ha anche svelato i nomi dei suoi sostituti: "Niels Wittich ed Eduardo Freitas agiranno alternativamente come direttore di gara, assistiti da Herbie Blash come consulente permanente". L'australiano Masi era finito nella bufera per la gestione del finale del Gp di Abu Dhabi, l'ultima tappa dello scorso Mondiale che ha consegnato il titolo iridato Max Verstappen tra le proteste della Mercedes e di Lewis Hamilton. Getty Images

Da dicembre la FIA è impegnata nel processo di verifica sulle concitate fasi del controverso epilogo dello scorso Mondiale, quando Masi aveva indicato quali vetture potevano sdoppiarsi dalla safety car e quali no lasciando l'olandese e l'inglesi "liberi" di giocarsi il titolo in un ultimo unico giro. Da quella indagine, è stato promesso, uscirà nei giorni precedenti il via del Mondiale (il 20 marzo in Bahrein) un report completo, per poter poi disegnare un quadro normativo chiaro per evitare che possa ripetersi un caso simile in futuro.

Masi resterà comunque nel mondo FIA visto che Mohamed bin Sulayem ha comunicato che gli è stato proposto un ruolo interno alla Federazione Internazionale. Di fatto l'allontanamento del direttore di gara australiano dalla "stanza dei bottoni" rappresenta una vittoria della Mercedes (che di Masi aveva di fatto chiesto la testa). Ricordiamo che l'episodio di Abu Dhabi era stato preceduto da altri due esempi di discutibile gestione: nel penultimo appuntamento del Mondiale in Arabia Saudita e - alla fine dell'estate - nel bagnatissimo GP del Belgio.