Formula 1, Verstappen apre a Vettel: "Lui in Red Bull? Nessun problema"

"Ho avuto Daniel (Ricciardo, ndr) come compagno di squadra, e penso che sia andata bene. Ma alla fine non sono io a decidere. Io non ho mai lavorato con Sebastian, dunque non ho idea di come potrebbe essere. Ma non penso possano esserci problemi. Tutti i piloti che arrivano in Formula 1 vogliono vincere". Alla tv austriaca Max Verstappen si è detto possibilista sul ritorno in Red Bull del ferrarista Sebastian Vettel. "Alla fine ci - aggiunge l'olandese - sono molti buoni piloti, ma conta più la macchina del pilota. Negli ultimi 5 anni in tanti avrebbero vinto il campionato guidando una Mercedes".