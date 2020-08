Formula 1, Valtteri Bottas rinnova con Mercedes fino al 2021

LA RICONFERMA

Valtteri Bottas sarà un pilota Mercedes in Formula 1 fino al 2021. Il pilota finlandese, compagno di squadra di Lewis Hamilton, ha rinnovato per un altro anno il proprio contratto con la casa automobilistica tedesca venendo confermato alla guida delle Frecce d'Argento, nere in questa stagione. La vittoria nella prima gara del Mondiale 2020 e le ottime prestazioni nelle tre successive gli sono valse la riconferma. Spente le voci su Vettel.

Bottas nel 2021 guiderà una Mercedes per la quinta stagione consecutiva dopo aver raccolto l’eredità di Nico Rosberg. Nel comunicato ufficiale la casa tedesca ha sottolineato che le prestazioni del pilota classe 1989 hanno garantito la conquista del titolo costruttori, con Bottas capace in diverse occasioni di vincere e di chiudere nel 2019 al secondo posto in classifica piloti alle spalle di Lewis Hamilton. Bottas ha battuto la concorrenza di George Russell, che è già stato confermato dalla Williams insieme a Latifi per il 2021.