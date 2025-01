Formula 1, Toto Wolff: "Hamilton in 'rosso'? È come vedere la tua ex con un altro"

"Le foto di Hamilton in Ferrari? È come vedere il tuo ex con qualcun altro". Il team principal della Mercedes Toto Wolff commenta con una battuta le immagini del pilota inglese con la tuta rossa a poco più di un mese dal via della nuova stagione di Formula 1. "Sono davvero felice per lui e gli ho detto che quelle foto erano iconiche, che le aveva scattate lui, che erano molto ben curate e che non c'era da sorprendersi se si trattava di Lewis - ha aggiunto il top manager austriaco a Sky Sports UK in occasione degli Autosport Awards - Penso sia fantastico per la Formula 1 Lewis Hamilton su una Ferrari. Questa stagione potrebbe essere super eccitante". Hamilton ha lasciato la scuderia di Brackley dopo dodici anni e sei titoli mondiali per approdare alla Rossa di Maranello.