Formula 1, Todt: "Schumacher lotta per la sua salute"

La battaglia di Michael Schumacher continua, lo assicura il suo grande amico Jean Todt. "Sono sempre molto cauto quando faccio dichiarazioni su di lui ma è tutto vero: ho visto il GP di Germania con lui in Svizzera. Michael è nelle migliori mani possibili, non si arrende e continua a lottare per la sua vita" le parole del presidente della FIA a Radio Montecarlo, sulla falsariga di quelle rilasciate già lo scorso dicembre.