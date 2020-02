Formula 1, test Montmeló: la Mercedes di Bottas spaventa tutti, Vettel fermo con la Ferrari in panne

La Mercedes inizia a fare sul serio nei test di Formula 1 a Montmeló. La mattinata si chiude con il crono di 1:15.732 per Valtteri Bottas, inarrivabile per tutti gli altri in simulazione di qualifica: il più vicino, Esteban Ocon su Renault, rimedia un distacco di +1.370. Apprensione in casa Ferrari: Sebastian Vettel si ferma in pista per un problema al motore: non era andato oltre il 9° tempo, a oltre due secondi e mezzo dalla Mercedes.