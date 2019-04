Formula 1, test Bahrain: Vettel terzo, Schumacher jr 6° con l'Alfa Romeo

03/04/2019

Tanti giovani in pista e una giornata per accumulare esperienza per piloti e monoposto. Anche esperienze incrociate, che vedono diversi “cambi di casacca”. Mick Schumacher, dopo aver provato la Ferrari nel day-1 di test in Bahrain, guida l'Alfa Romeo nel secondo giorno. Sebbene i pacchetti pilota-scuderia siano mescolati, la musica non cambia rispetto all'inizio della stagione. Prevale ancora la Mercedes, per l'occasione guidata da George Russell, driver della Williams. Il britannico segna sul finire della giornata il miglior tempo, un 1:29.029 che precede di soli 66 millesimi la prestazione di Sergio Perez su Racing Point. Chiude al terzo posto la Ferrari di Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo, dopo aver prestato la sua vettura a Mick Schumacher in un martedì in cui il figlio del Kaiser ha scaldato i cuori ai fan, realizza il tempo da battere nella mattinata, ma non si migliora nel pomeriggio, venendo così scavalcato dal duo Russell-Perez. Su una pista tornata asciutta e torrida rispetto a quella fredda e bagnata dalla pioggia nel day-1, Vettel compie 103 giri, due in più della Mercedes.



Curiosità per Mick Schumacher, il meno attivo di tutti i piloti che hanno girato sia al mattino che ha il pomeriggio. Il figlio di Kaiser Michael compie 70 giri e chiude al sesto posto, stampando il tempo di 1:29.998, l'ultimo ad abbattere il muro dell'1:30. Un'altra notevole prestazione dopo quella del primo giorno: Schumi jr. gira infatti di soli 22 millesimi più lento rispetto al crono fatto segnare con la Rossa. Ma c'è da sottolineare, ancora una volta, che le condizioni meteo e della pista nel day-2 sono state per tutto il giorno migliori rispetto a quelle del giorno prima: 24° l'aria, 27° l'asfalto. Il tedesco finisce alle spalle di un altro figlio d'arte, Carlos Sainz jr, quarto su McLaren, e di Daniil Kvyat, quinto su una Toro Rosso vera e propria maratoneta di giornata: il russo e Albon concludono infatti 256 giri, quasi 100 in più rispetto alla seconda stacanovista del day-2, la McLaren (162). E a ringraziare è la Pirelli, che ne trarrà importanti indicazioni sui pneumatici, ma non solo.