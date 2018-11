Formula 1, Raikkonen saluta la Ferrari: "Una grande famiglia"

22/11/2018

Quello di Abu Dhabi sarà il 151° Gran Premio della storia di Kimi Raikkonen sulla Ferrari: una storia lunga otto stagioni in Formula 1 e che ha anche portato il Mondiale piloti del 2007. Una storia che finirà proprio negli Emirati Arabi Uniti: il finlandese nel 2019 correrà con l'Alfa Romeo-Sauber, sostituito da Charles Leclerc. Per l'occasione Raikkonen ha voluto ringraziare il team di Maranello con un post su Instagram: "Una grande famiglia". Moglie, figli (ma anche Maurizio Arrivabene) indossano la maglia "We love Kimi" con lo stemma Ferrari.