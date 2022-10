Formula 1, Perez: "Sarebbe un sogno vincere in Messico"

red bull

© Getty Images Tutto è pronto per il terzultimo appuntamento del Mondiale di F1. I piloti scenderanno in pista nel tracciato di Città del Messico: l'Autódromo Hermanos Rodriguez. Durante la conferenza stampa organizzata dalla Fia il padrone di “casa” Sergio Perez ha così commentato: "Sogno di portarmi a casa la vittoria, ma non sarà semplice". Verstappen, il campione del mondo, racconta degli ultimi obiettivi personali: “Vincere più gare possibile”.

Dopo il GP degli USA, questa volta il Gran Premio si trasferisce in Messico. Ad ospitare la gara numero 20 della stagione è l'Autódromo Hermanos Rodriguez, a 2200 metri di altitudine. Le ultime tre gare, quindi, saranno fondamentali perché assegneranno gli altri due gradini del podio nella classifica piloti e con le altre posizioni nella classifica a squadre. Si corre a Città del Messico, la casa di Sergio Perez. Il pilota della Red Bull vuole come sempre ben figurare davanti al suo pubblico: “Sogno di portarmi a casa la vittoria, non sarà semplice ma saremo concentrati sulla gara per trarre il massimo da questo weekend. Inoltre, sono davvero contento che la Formula 1 abbia rinnovato fino al 2025 il Gran Premio qui in Messico”. Poi il pilota messicano ha rivolto un pensiero al proprio pubblico: “Per me è stato un momento speciale guidare a Guadalajara, nelle strade della città, lo avevo già fatto prima di iniziare con la Formula 1. Erano presenti 140 mila persone é sono sicuro che i fan presenti domenica saranno un grande contributo. Quando giro per il mondo, vedo numerose bandiere messicane, ma gareggiare davanti al mio pubblico è sempre una grandissima emozione”.

Il campione del mondo Verstappen, invece, esprime il pensiero sul perché ama Città del Messico: “Onestamente siamo sempre andati bene qui, mi piace. Se ho degli obiettivi per le ultime gare della stagione? Assolutamente si, vincere come sempre”, poi un pensiero al suo compagno di squadra: “ Checo è abbastanza bravo da vincere le gare da solo, il che è molto più gratificante comunque".

Presente anche Fernando Alonso dell’Alpine che ha commentato l’incidente avvenuto in Texas: "Ho parlato con Stroll e lo abbiamo fatto ai box e davanti ai commissari. Un momento sfortunato della gara. La protesta? Ero deluso perché ero finito fuori dalla zona punti per la penalità".

Così Daniel Ricciardo della McLaren: "Abbiamo riesaminato la gara di Austin, ma anche le altre dove potevamo fare diversamente. C'è stata una sofferenza ripetuta in diversi GP, qui speriamo di avere qualcosa di meglio. Sapevamo che sarebbe stato difficile il campionato, ho provato a fare qualcosa di diverso in alcuni momenti ma è stata una grande sofferenza", poi un pensiero alla recente scomparsa di Mateschitz: “Ci sono due categorie di persone che mi hanno portato ad essere quello che sono oggi: da un lato la mia famiglia e dall’altro Mateschitz con la Red Bull”.

Insieme a Ricciardo anche Vettel si è unito nel ricordare il fondatore della Red Bull: “È stata una notizia triste la morte di Mateschitz. Una perdita enorme per la Red Bull, ma non solo per la F1. Aveva un grande cuore”.