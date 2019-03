Formula 1: morto Whiting, storico direttore di gara

14/03/2019

Nel paddock di Melbourne la notizia della scomparsa di Charlie Whiting, storico direttore di gara della Formula 1, arriva nella mattina di giovedì e lascia tutti increduli. Mercoledi era regolarmente in pista, al lavoro prima di essere colto nella notte da un'embolia polmonare. 66 anni, in Formula 1 dal 1977, Direttore di gara dal 1997, Whiting era un punto di riferimento nella Federazione Internazionale. In un comunicato ufficiale il Prsidente della Fia Jean Todt lo ricorda come "figura centrale e inimitabile. Amico fidato e ambasciatore carismatico della Formula 1".