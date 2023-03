Formula 1: morto il figlio del presidente della Fia Ben Sulayem

LA TRAGICA NOTIZIA

Saif Muhammad bin Salim, 29 anni, è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto martedì

© Getty Images Grave lutto nel mondo della Formula 1. Saif Muhammad bin Salim, figlio del presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, è deceduto a soli 29 anni in seguito a un incidente stradale avvenuto martedì a Dubai. A comunicare la notizia è stata la Federazione Automobilistica degli Emirati attraverso i propri account social: "L'Emirates Automobiles Organization porge le sue più sentite condoglianze a Saif Mohammed Ahmed bin Salim, presidente della Federazione Internazionale Automobilistica (FIA), per la morte del defunto Saif Muhammad bin Salim".

Come il padre, Saif Muhammad bin Salim era un grande appassionato di auto e per due stagioni (2016 e 2017) ha gareggiato nel campionato di Formula 4 degli Emirati Arabi. Dopo aver smesso al termine della stagione, dal 2021, anno in cui Ben Sulayem ha ereditato il posto di Jean Todt alla guida della FIA, ha spesso accompagnato il padre durante gli eventi legati al mondo della Formula 1.

