Formula 1, Mercedes-Hamilton: il rinnovo è molto vicino

FORMULA 1

Lewis Hamilton darà la caccia all'ottavo titolo in Formula 1 ancora con la Mercedes, presto arriverà l'annuncio del rinnovo di contratto tra il pilota britannico e la scuderia tedesca. Il campione del mondo dopo Abu Dhabi aveva detto di voler decidere il futuro prima di Natale e tutto sta andando in quella direzione. Ieri sera tweet della Mercedes molto emblematico: le recenti parole del pilota ("Voglio essere qui l'anno prossimo") accompagnato dalle emoticon "presto" e il gesto di una mano che firma. Getty Images

Hamilton con la Mercedes ha vinto sei titoli (gli ultimi 4 consecutivi) da aggiungere a quello con la McLaren nel 2008: con il team tedesco nel 2021 inseguirà l'ottavo per staccare Michael Schumacher e diventare il pilota con più Mondiali vinti nella storia della Formula 1.

"La mia intenzione è di essere qui l'anno prossimo, voglio essere qui l'anno prossimo. Penso che come team possiamo fare ancora molto insieme, sia nello sport ma anche fuori da esso" le recenti parole del 35enne a spegnere le voci di un addio o perfino di un ritiro.

INTANTO RINNOVA WOLFF

È l'ora degli annunci in casa Mercedes in vista della prossima stagione di Formula 1. In attesa che arrivi quello sul rinnovo di Hamilton è arrivato quello sulla permanenza del numero uno della scuderia tedesca Toto Wolff che resterà per altri tre anni fino al 2023. "Sono lieto di iniziare questo nuovo capitolo per il Team Mercedes-AMG Petronas F1. Questa squadra - ha detto Wolff - è come una famiglia per me. Abbiamo vissuto insieme così tanti alti e bassi che non riesco a immaginare di lavorare con un gruppo migliore di persone in questo sport e sono molto felice di continuare insieme in questa nuova era".