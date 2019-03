Formula 1, Leclerc non sta nella pelle: "Australia, non vedo l'ora!"

12/03/2019

"Ovviamente si tratta di una gara molto speciale per me, sarà il mio debutto con la Ferrari e questo rende questo GP d'Australia unico. Ho già dei bei ricordi legati a Melbourne perché è ad Albert Park che ho esordito in Formula 1 lo scorso anno". Così Charles Leclerc si proietta al weekend in Australia, da dove prende il via il Mondiale di Formula 1. "Sono soddisfatto del lavoro svolto durante i test e non vedo l'ora di scendere in pista perché è nel weekend di gara che bisogna raccogliere i frutti del lavoro fatto durante l'inverno con un bel risultato", ha spiegato il giovane pilota monegasco, alla prima stagione in Ferrari.