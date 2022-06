Formula 1, Leclerc: "Commesi errori, ma abbiamo imparato tante cose"

LA CONFERENZA

Il pilota monegasco è intervenuto nel corso della conferenza stampa Fia: "Avremo meno velocità della RedBull"

Vigilia dell'ottavo weekend del Mondiale di Formula 1 a Baku. Nella conferenza stampa per i piloti indetta dalla Fia, ha parlato anche Charles Leclerc, intervenuto nell'ultimo giro di interviste assieme a Hamilton, Alonso, Vettel e Latifi. Leclerc è tornato sul disastroso gran premio di Monaco: "Commessi molti errori e ne abbiamo capito i motivi, ma abbiamo anche imparato tante cose, lo facciamo dopo ogni gara". Il pilota Ferrari si è detto poi "fiducioso" che quanto accaduto a Montecarlo non succederà più, ed è altrettanto convinto di poter far bene in Azerbaijan: "Abbiamo una macchina più competitiva dello scorso anno e mi auguro di mantenere il primo posto se faremo la pole sabato, anche se ci mancherà un po' di velocità in rettilineo rispetto alla RedBull" © Getty Images

Prima di lui, è intervenuto il suo compagno di squadra Carlos Sainz: "Baku è una grane sfida per piloti e team. È un bel circuito, mi piace molto correre qui". Anche lo spagnolo ha commentato quanto successo a Monaco: "Col senno di poi, potendo tornare indietro, credo che faremmo scelte diverse, forse soprattutto dall'altra parte del box. Quanto a me, se fossi rientrato un giro prima, magari avrei avuto più vantaggio. Ma in F1 devi curare ogni dettaglio e a Monaco non è andato tutto nel verso giusto".

