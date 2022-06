Formula 1, Verstappen: "Le parole di Binotto? Il nostro approccio non cambia"

LA CONFERENZA

Il pilota RedBull ha commentato così le parole del team principal della Ferrari, che ha dichiarato che il Mondiale non è l'obiettivo

Tutto è pronto per il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. I piloti scenderanno in pista nell'affascinante e insidioso circuito di Baku, in Azerbaijan. Durante la conferenza stampa organizzata dalla Fia, il leader del campionato Max Verstappen è tornato sulle parole del team principal della Ferrari: "Binotto ha detto che il loro obiettivo non è il Mondiale? Non cambia il nostro modo di approcciare le gare". © Getty Images

"Le Ferrari sono molto forti, non conta ciò che dicono gli altri", ha dichiarato il pilota RedBull, ben consapevole che indipendentemente dalle parole di Binotto, il suo avversario in pista sarà come al solito Charles Leclerc. Il monegasco arriva al gran premio di Baku ancora più agguerrito, dopo la rottura del motore a Barcellona, gara in cui avrebbe ottenuto una vittoria facile, e il disastro di Monaco. Verstappen è anche intervenuto sul tema del tetto salariale ai piloti. Nel tentativo di ridurre i costi della Formula 1, qualche giorno fa è stato introdotto il Budget Cap, che impone un limite di spesa per i team a 140 milioni di dollari. Nella stessa ottica la Formula One Commission sta pensando di stabilire anche un Salary Cap, che stabilirebbe un tetto massimo per gli stipendi dei piloti. "Al momento la F1 è sempre più popolare e tutti guadagnano sempre di più. Perché i piloti dovrebbero avere un tetto? Sono quelli che danno spettacolo e rischiano la vita", le parole di Max. Qualche giorno fa, il manager dello stesso Verstappen, Raymond Vermeulen, aveva definito il Salary Cap "un'idiozia totale".

