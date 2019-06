Formula 1, la penalizzazione di Vettel è ridicola: la Mercedes non ha bisogno di aiutini

09/06/2019 di LUCA BUDEL

Un solo errore. Un’escursione sul prato. Poi Sebastian Vettel rientra in pista con una macchina ingovernabile e in qualche modo ostacola Lewis Hamilton. Una manovra palesemente involontaria. Una manovra che i commissari di gara hanno punito con colpevole ritardo, rifilando 5” di penalità a Sebastian, che in quel momento, con Hamilton in scia, ha compreso che la gara era compromessa.