Formula 1, la Mercedes ritira il ricorso: Verstappen ufficialmente campione

formula 1

Il comunicato: "Ad Abu Dhabi regolamento applicato in un modo che può influenzare le corse. Ora dialogo con la FIA per regole più chiare"

La Mercedes, tramite una nota ufficiale, comunica la decisione di ritirare il ricorso per l'epilogo del GP di Abu Dhabi che ha consegnato a Max Verstappen vittoria della gara e quindi del titolo: il pilota Red Bull è dunque ufficialmente il nuovo campione del mondo di Formula 1. "Ad Abu Dhabi regolamento applicato in un modo che può influenzare le corse. Ora dialogo con la FIA per regole più chiare" scrive il team tedesco.

Nel comunicato che chiude la contesa e la stagione, la Mercedes spiega: "Perdere una gara fa parte del gioco ma è differente quando perdi la speranza nel motorsport. Molti, compresi noi, pensano che le cose non siano andate in un modo del tutto corretto. Abbiamo protestato perché il regolamento della Safety Car è stato applicato in un modo che ha condizionato la gara dopo che Lewis (Hamilton, ndr) aveva preso il comando per diventare campione del mondo".

"Abbiamo fatto ricorso nell'interesse della giustizia sportiva e accogliamo con piacere la decisione della FIA di indagare su cosa sia successo ad Abu Dhabi e di voler migliorare la solidità delle regole, della governance e delle decisioni da prendere in F1. Lavoreremo a fianco della FIA per costruire una F1 migliore e annunciamo di aver ritirato il ricorso" continua la nota.

In conclusione: "Facciamo i complimenti a Verstappen e alla Red Bull, ci vediamo l'anno prossimo per combattere in pista. Ma, al di là di come è finito il campionato, non potremmo essere più orgogliosi del nostro team. Lewis, sei il più grande pilota nella storia della F1 e hai dato tutto in ogni giro di questa incredibile stagione. Grazie anche a Valtteri (Bottas, ndr)".