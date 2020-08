Formula 1, Kubica torna al volante: "Ho i brividi"

GP 70° ANNIVERSARIO

Robert Kubica è pronto a tornare al volante dell'Alfa Romeo. Ad ufficializzare la terza presenza del polacco nel 2020 ci ha pensato la stessa scuderia che ha annunciato il pilota in sostituzione di Antonio Giovinazzi nella prima sessione di libere di venerdì del GP del 70° anniversario che si terrà a Silverstone. "Guidare da queste parti, anche senza tifosi, mette davvero i brividi" il commento del polacco pronto a dare il massimo nel circuito britannico.

“Sono felice di tornare al volante in questo inizio di stagione così impegnativo. Guidare una vettura di Formula 1 è sempre speciale, ma ancora di più in un posto come Silverstone" ha spiegato Kubica, reduce dal debutto nel DTM con la BMW. "La pista ha tanta storia alle spalle ed è in grado di mettere alla prova sia il pilota che la macchina- ha proseguito Kubica-. Il mio obiettivo principale, però, rimane quello di aiutare la squadra a sviluppare la vettura”.

Da parte di Alfa Romeo c'è massima fiducia verso il polacco, così come testimoniato dal team principal Fréderic Vasseur: "Sono contento di vedere Robert tornare in macchina questo fine settimana. Il suo feedback è stato molto utile nelle precedenti uscite e il suo lavoro si sta rivelando davvero prezioso per il team, sia quando è in macchina sia durante le nostre riunioni tecniche. Robert conosce Silverstone a fondo e sono sicuro che ci aiuterà a fare un passo avanti con il prosieguo della stagione”.