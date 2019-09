Formula 1: Kessel, di padre in figlio

Guidare una monoposto di Formula 1 è sempre un'emozione speciale. Ronnie Kessel si è messo al volante, per la prima volta, della Ensign N177, la monoposto guidata da Clay Ragazzoni nel Mondiale. In collaborazione con Tissot, sponsor dell'epoca, il 32enne svizzero ha indossato tuta a casco e in pista a Vairano ha dato sfogo al motore Cosworth DFV V8. Esperienza ripetuta anche sul Passo del Bernina durante il Bernina Gran Turismo.