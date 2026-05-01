FORMULA 1

Formula 1, incontentabile Antonelli: "Euforia? Ho provato 150 partenze per migliorare i miei punti deboli"

Kimi al Corriere della Sera: "E' bello tanto interessa attorno a me, ma ora basta. La mia forza? La famiglia"

01 Mag 2026 - 09:28
© Getty Images

© Getty Images

Per una volta il piede è ben piantato sul pedale del freno. Un freno all'euforia, che è tanto importante quanto pericolosa. Nell'attesa di rituffarsi in pista a Miami, dove cercherà di difendere il primato Mondiale, Kimi Antonelli fa il punto sull'avvio di stagione in un'intervista rilasciata a Daniele Sparisci per il Corriere della Sera: "Se è cambiata la mia vita? Cambiata non credo, ma ho notato il cambiamento attorno a me. E' stato bello e me la sono goduta, ma ora basta. Devo concentrarmi sulla pista". 

Leggi anche

Il meteo mette a rischio il Gran Premio di Miami

Il che, nel Kimi pensiero, significa soprattutto limare i difetti e continuare il suo percorso di crescita ad esempio migliorando le partenze: "Quante ne ho provate? Tantissime. Ne avrò fatte 100-150 al simulatore al punto che mi faceva male l'avambraccio - racconta -. Abbiamo anche preparato delle modifiche alla leva della frizione, credo che saranno disponibili dal Canada, siamo andati a fondo sul problema dello start. Le modifiche mi aiuteranno molto, ma intanto per questo weekend abbiamo pensato a un compromesso che possa aiutarmi a partire meglio".

C'è da dire che Miami è stato in qualche modo il suo punto di partenza, con la pole per la sprint conquistata lo scorso anno...
"Ormai il feeling sembra buono su tutte le piste, perché la macchina va veramente forte e mi dà fiducia. Ma sono felice di tornare... non dico dove tutto ebbe inizio, ma dove ho ottenuto il mio primo risultato importante. E' un posto speciale".

Tanto speciale che questa volta, in Florida, Kimi si è portato la famiglia al completo: "Sono sempre contento di averli accanto in pista, stavolta c'è anche mia sorella Maggie. Mi danno un gran bel sostegno...".  

A proteggerlo dalla pressione, che inevitabilmente sta aumentando, c'è anche Toto Wolff: "Lo capisco. Non vuole che io abbia troppa pressione addosso. La stagione è lunghissima, devo continuare ad andare forte. Anzi devo alzare l’asticella. Miami banco di prova importante? Sarà difficile, ma se riuscissimo a vincere sarebbe un ottimo segnale".

In Mercedes, infine, la priorità è chiara: "Vincere come squadra. Il rapporto con Russell? Tutto nella norma, tutto tranquillo".

Leggi anche

Antonelli teme la Ferrari: "Si avvicinerà come la McLaren, sulla lotta con Russell... "

kimi antonelli
formula 1
gp miami

Ultimi video

00:34
Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

00:20
Il terribile incidente di Jos Verstappen

Il terribile incidente di Jos Verstappen

00:12
Che spettacolo le vecchie F1

A Istanbul scatta la nostalgia della vecchia F1: sentite che sound! VIDEO

00:49
Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

03:54
Kubica Formula 1

Kubica incorona Antonelli: "può vincere il mondiale"

00:42
Pasqua tra fenomeni

Pasqua tra fenomeni

01:31
Leclerc imprenditore

Leclerc tra gelato e... titolo mondiale

01:33
Antonelli che spettacolo

Antonelli che spettacolo

01:46
Il mondo applaude Kimi

Il mondo applaude Kimi

00:17
Antonelli, che agguato!

Antonelli, che agguato!

02:51
DICH DOMENICALI F1 PER SITO DICH

Domenicali esclusivo: "Gli italiani vogliono Kimi campione in Ferrari"

01:21
La Formula 1 incontra il rally

La Formula 1 incontra il rally

02:39
Valentino Rossi torna a parlare a Misano

Valentino Rossi torna a parlare a Misano

00:51
Antonelli: targhetta della prima vittoria fuori dalla sede Mercedes

Antonelli: targhetta della prima vittoria fuori dalla sede Mercedes

03:13
parla antonelli ok

Antonelli in esclusiva: "Ora punto al Mondiale"

00:34
Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

I più visti di Formula 1

Il terribile incidente di Jos Verstappen

Il terribile incidente di Jos Verstappen

Tutte le livree speciali del GP di Miami

Il meteo mette a rischio il Gran Premio di Miami

Dallo yacht alla pista: la Racing Bulls svela la livrea per Miami

Torna la Formula 1: in un mese è cambiato tutto

"Norris-Corceiro: è finita". Il video che rivela la rottura

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:03
Juve, gerarchie ribaltate: Di Gregorio resta anche da secondo, Perin riflette sul futuro
09:51
Rubata a un pilota di Formula 1 una supercar da 20 milioni
09:50
Una supercar da 20 milioni rubata a Montecarlo
Diaby, Jones e Konè
09:48
A volte ritornano: i tre obiettivi di mercato che l'Inter non ha ancora dimenticato
09:28
Incontentabile Antonelli: "Euforia? Ho provato 150 partenze per migliorare i miei punti deboli"