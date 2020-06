Formula 1, il 23 giugno test al Mugello per la Ferrari

VERSO LA RIPARTENZA

La Ferrari si prepara a scendere in pista al Mugello, per quello che potrebbe essere un antipasto di ciò che i tifosi italiani si aspettano a metà settembre. Il team di Maranello ha convocato Sebastian Vettel e Charles Leclerc per un test con la SF71-H del 2018 il 23 giugno, preferendo il circuito toscano alla pista di Fiorano come sede di un collaudo in vista della partenza del mondiale di Formula 1. I motivi di questo cambio di programma sono molteplici, tra cui la necessità di un luogo chiuso per evitare assembramenti di tifosi, ma non vi è dubbio che possa essere letto come un indizio dell'inserimento nel calendario iridato di un secondo GP d'Italia.

Al momento sono state riprogrammate 8 gare in 6 paesi diversi (con doppi eventi di Austria e Gran Bretagna). Quello di Monza (6 settembre) è l'ultimo appuntamento in calendario, ma le probabilità di un raddoppio anche per l'Italia, con l'esordio assoluto del Mugello, si fanno sempre più alte. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, si è spinto a dichiarare che è "praticamente certo" e la scelta della Ferrari sembra confermarlo. Il GP verrebbe inserito nel weekend successivo a quello sul circuito brianzolo (quindi il 13 settembre), negli stessi giorni in cui la MotoGP correrà a Misano per il GP di San Marino. Un fine settimana unico che, in una situazione particolare come quella dettata dalla pandemia, segnerebbe un momento storico per il motorsport italiano.