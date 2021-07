Formula 1, Hamilton ha fretta verso il GP d’Austria: “Dobbiamo colmare il divario con le Red Bull”

I DUELLANTI

Verstappen commenta l’avvertimento della Fia per l’esultanza in sgommata: “Avevo controllato gli specchietti, ma capisco il divieto”

A Spielberg, Lewis Hamilton si è trovato di nuovo a veder festeggiare Max Verstappen e, in vista del Gran Premio d’Austria di Formula 1, la sua speranza è che le cose cambino: “Stiamo lavorando per colmare il divario con le Red Bull - le parole in conferenza stampa -, dobbiamo essere più veloci in gara”. Tirata d’orecchie invece per l'olandese per l’esultanza con sgommata di domenica: “Avevo controllato gli specchietti, ma capisco il divieto”.

Se la Formula 1 è stata il tuo terreno di caccia per sei degli ultimi sette anni, il fatto di veder festeggiare un altro pilota sul podio non può andarti a genio, soprattutto se non si tratta di un caso isolato. È quanto sta accadendo al campione del mondo in carica Lewis Hamilton che, in vista del Gran Premio d’Austria, freme perché le cose cambino: “Stiamo lavorando per ridurre il gap con le Red Bull - le parole del britannico in conferenza stampa - sia a breve che a lungo termine. Stiamo approcciando al weekend in modo positivo, tutti i tecnici si stanno dando da fare perché dobbiamo essere più veloci in gara”. Insomma, serve tenere il passo di Max Verstappen di domenica, cosa che è avvenuta raramente negli ultimi impegni. Il pilota della Mercedes non smette mai di vedere il bicchiere mezzo pieno, a ogni modo: “Non serve essere pessimisti, noi abbiamo i migliori ingegneri possibili. Continuiamo a lavorare sulla macchina e arriviamo all’impegno con più informazioni, siamo più preparati”.

L’umore non potrebbe essere più positivo di così invece per Verstappen, fresco vincitore del Gp di Stiria a Spielberg, circuito dove si correrà anche in questo weekend. Una delle differenze saranno le gomme, più morbide rispetto al fine settimana appena trascorso: “Non so davvero come aspettarmele - il commento dell’olandese -, ma sono contento perché si potrà correre più velocemente. Adesso è impossibile dire come influenzeranno i tempi in pista”. Certamente gli ultimi ottimi risultati non lasciano intendere al pilota della Red Bull che il Mondiale sia già in tasca, soprattutto con Hamilton come avversario: “La stagione è lunga e non c’è nulla di certo, io resto sempre concentrato. Sono abituato a pensare sempre alla prossima gara e non all’ultimo successo. Con tanti tifosi sarà bello, ma credo che sarà una gara ancor più difficile rispetto all'ultimo fine settimana”. Era però inevitabile una domanda sull’esultanza di domenica con sgommata, che è valsa a Verstappen un richiamo dalla Fia: “Avevo guardato negli specchietti, ero tutto su un lato della pista. Però mi adeguo, capisco il divieto per ragioni di sicurezza”.