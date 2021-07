Formula 1, Leclerc e il GP d’Austria: “Nessuna scusa per il contatto con Gasly”

FORMULA 1 - GP AUSTRIA

Sainz: “Arriviamo ancor più preparati a questo fine settimana"

Si avvicina il Gran Premio d’Austria di Formula 1 e le Ferrari contano di fare ancor meglio di quanto visto lo scorso weekend a Spielberg, dove si correrà anche domenica: “Nessuna scusa per il contatto con Gasly, anche se non si vedeva molto - ammette Leclerc in conferenza stampa -. Adoro il ritmo infernale di questa pista, abbiamo avuto un bel passo”. Lo confermano le parole di Sainz: “Arriviamo ancor più preparati a questo fine settimana"

La Formula 1 passa dal circuito di Spielberg per due weekend consecutivi e la consueta conferenza stampa del giovedì funge da anello di congiunzione tra il passato Gran Premio di Stiria e il prossimo Gp d’Austria. E non c’è persona migliore di Leclerc per questo doppio sguardo, con il 23enne stimolato a parlare di quanto accaduto la scorsa domenica: “Non si vedeva molto, ma questa non dev’essere una scusa per il contatto con Gasly. In ogni caso adoro il ritmo infernale che ha questa pista e in gara abbiamo avuto un ottimo passo”. Il lavoro è quindi ovviamente concentrato sull’imminente impegno al Red Bull Ring per la scuderia italiana: “Le due ultime curve sono veloci - continua il monegasco - e la difficoltà aumenta con il rischio di uscire di pista. Abbiamo lavorato molto sulla SF21”. Un pensiero va però anche al futuro meno prossimo: “Ho guidato al simulatore un’anteprima della macchina del 2022 - svela il pilota -, ma siamo solo ai primi passi. L’esordio della sprint race a Silverstone? Eccitato all’idea, ma dovremo capire se aggiunge qualcosa alle qualifiche o no”.

Ben più incentrata sul presente e sui tecnicismi, invece, la conferenza stampa del compagno di scuderia Sainz: “Arriviamo a questo Gp con ancor più informazioni grazie alla gara della scorsa domenica - le parole dello spagnolo -, in una prestazione nata dal duro lavoro nelle prove libere. Ci siamo concentrati molto sul consumo delle gomme e anche sul setting della vettura, per questo saremo più preparati”. Pneumatici e relativa usura saranno quindi fondamentali in vista di Spielberg-bis: “Sono curioso di provare la monoposto per comprendere come si comporteranno le gomme. È chiaro che le morbide hanno più problemi di consumo, ma le basse temperature potrebbero aiutarci. Insomma, dovremo capire le condizioni del tracciato in ogni punto e poi decideremo. Come sempre, ce la metterò tutta”.