Formula 1, Hamilton e il coronavirus: "Scioccante correre"

VERSO IL GP D'AUSTRALIA

La Formula 1 va avanti, non si ferma per il coronavirus neanche con sei sospetti positivi in quarantena componenti del paddock. Una decisione che non piace a Lewis Hamilton: "Trovo abbastanza scioccante essere qui a correre alla luce di quello che sta avvenendo nel mondo, con così tante persone radunate a Melbourne per il Gran Premio". Il campione del mondo della Mercedes ha continuato attaccando i vertici della F1: "Altre organizzazioni stanno reagendo, magari con un po’ di ritardo, la NBA ad esempio ha sospeso la lega professionistica americana di basket, la F1 invece va avanti. È bello poter correre, ma sono abbastanza sorpreso di trovarmi qui ad essere sincero. Comanda il denaro".

Nonostante tutto si scende in pista e la Mercedes è sempre la favorita: "Fiducia non credo sia la parola giusta, abbiamo avuto qualche problema nei test, ma sono certo che i tecnici abbiano indagato a fondo le diverse problematiche trovando delle soluzioni, credo molto nel loro lavoro. Speriamo di partire con il piede giusto, scopriremo il nostro reale livello".

Poi una frecciatina anche alla Ferrari e alla Red Bull: "Chi temo? Force India direi, non li chiamo Racing Point perché mi piace di più il vecchio nome".

Hamilton ne ha approfittato della trasferta in Australia per andare alle Blue Mountains a Sydney: "Sono arrivato lunedì, ho fatto un viaggio per rendermi conto quale devastazione hanno portato gli incendi dei mesi scorsi. Ho voluto vedere di persona alle Blue Mountains e ho voluto incontrare le organizzazioni che si sono occupati degli animali. Sono degli eroi".