F1 Giappone, Leclerc terzo e soddisfatto: "Podio buon risultato"

A Sky Sport F1, il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, guarda già avanti: "A Miami tutti porteranno aggiornamenti e sarà un nuovo campionato. Avremo un mese e siamo solo all'inizio del campionato, tutti stanno spingendo e tutti faranno un passo avanti. Paghiamo sul rettilineo, ma ci sarà da lavorare su tutto. Mercedes? Sono i più forti in qualifica, meno in gara, dipende anche dalla modalità overtake. Dobbiamo riprenderli per poi stare davanti, questo è il nostro obiettivo".