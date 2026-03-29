F1 Giappone, Leclerc terzo e soddisfatto: "Podio buon risultato"

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Il pilota della Ferrari dopo il duello con Russell: "Penso di essermi difeso bene, sapevo che voleva riprendere la posizione. Noi sfortunati con la safety car"
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Alle spalle di Kimi Antonelli che concede il bis dopo la Cina e a un ottimo Oscar Piastri, buon terzo posto nel Gran Premio del Giappone per Charles Leclerc.
Il pilota della Ferrari si è detto soddisfatto, a caldo, appena dopo la gara di Suzuka: "Mantenere il podio è un bel risultato. Abbiamo dovuto sudare un pochino stavolta, abbiamo avuto un po' di sfortuna con la safety car e da quel momento abbiamo dovuto inseguire, cambiando strategia di gara. Le gomme hanno retto abbastanza bene, abbiamo perso solo qualche posizione nei giri successivi ed è stata una gara divertente".
Nei momenti difficili, Leclerc non ha mollato e ha raccolto un buonissimo risultato: "Non mi sono abbattuto, ho continuato a spingere e ho provato a gestire le gomme nel modo migliore. Dopo aver superato Russell sapevo che negli ultimi giri avrebbe fatto di tutto per riprendersi la posizione. Penso di essermi difeso bene nel confronto diretto, il duello mi ha dato modo di tenermi il podio".
È un Lewis Hamilton deluso quello che affronta il parco chiuso dopo il quinto posto del Gp del Giappone. "Non so quanto si possa fare in un mese - dice - ma spero che entro Miami ci arrivi un motore nuovo, e poi vedremo cosa riusciremo a fare. Oggi ci mancava molta potenza"
A Sky Sport F1, il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, guarda già avanti: "A Miami tutti porteranno aggiornamenti e sarà un nuovo campionato. Avremo un mese e siamo solo all'inizio del campionato, tutti stanno spingendo e tutti faranno un passo avanti. Paghiamo sul rettilineo, ma ci sarà da lavorare su tutto. Mercedes? Sono i più forti in qualifica, meno in gara, dipende anche dalla modalità overtake. Dobbiamo riprenderli per poi stare davanti, questo è il nostro obiettivo".