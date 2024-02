Formula 1, Fernando Alonso medita il ritiro: "Deciderò fra qualche gara"

FORMULA 1

Il pilota dell'Aston Martin ha parlato alla vigilia della gara d'esordio in programma in Bahrain

Il futuro di Fernando Alonso è tutto da scrivere. Il pilota dell'Aston Martin è pronto a iniziare alla ventunesima stagione in Formula 1, tuttavia il punto di arrivo della sua carriera potrebbe essere vicino. Il cambio di regolamento in programma per il 2026 e il dominio imposto sinora dalla Red Bull starebbe spingendo il campione asturiano ad appendere il casco al chiodo e puntare piuttosto su eventuali altre sfide.

Vedi anche Formula 1 Sakhir dal giorno alla notte: la prima di Schumacher sotto il sole, Hamilton re by night "Devo decidere se voglio continuare a correre. Ora mi sento alla grande ma il calendario e' impegnativo. Nel 2026 ci sara' un regolamento nuovo, che puo' tentarmi o no, vedremo. Aspettero' qualche gara per decidere" ha spiegato in conferenza stampa Alonso che sabato aprirà la propria stagione con il Gran Premio del Bahrein. L'appuntamento nel Medio Oriente rappresenterà anche un momento per verificare la tenuta della macchina inglese su un circuito che ha già visto i piloti impegnati per i test pre-stagionali.

"Il Bahrein e' un bel luogo dove correre, c'e' sempre azione, e' ottimo per cominciare la stagione. Il nostro livello? Aspettiamo qualche gara, il circuito del Bahrain ha caratteristiche specifiche, dovremo fare Australia, Arabia e Giappone prima di capire le gerarchie delle prestazioni dei team. Pensiamo di aver fatto un buon passo in avanti, le cose nei test sono andate come ci aspettavamo - ha sottolineato lo spagnolo -. Nelle prime gare scopriremo il nostro passo. Vedo un approccio diverso nel team rispetto all'anno scorso, un anno in cui abbiamo imparato tanto. E' stata una stagione importante, quest'anno iniziamo con una buona base".

Vedi anche Formula 1 Sakhir sorride ancora alla Ferrari: Leclerc precede Russell e la sorpresa Zhou