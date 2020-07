Formula 1, due positivi al Coronavirus in Ungheria: isolati

PRIMI POSITIVI

Primi casi di positività al coronavirus registrati nel paddock di Formula 1. Come riferito dalla FIA, che ogni settimana comunica l'esito dei tamponi fatti a piloti, team e membri delle scuderie, due persone sono risultate infatti positive al virus e sono state immediatamente isolate. Stando a quanto riferito dalla Federazione automobilistica i due non erano presenti in Austria nei precedenti due weekend della stagione.

Resi obbligatori dal protocollo di controllo per scongiurare possibili contagi all'interno del paddock, dai test effettuati dal 10 al 16 luglio due sarebbero i casi positivi al Covid. I contatti dei due individui, dei quali non si conosco generalità né appartenenza di scuderia, sono stati tracciati meticolosamente per evitare il contagio a macchia tra i box di Budapest.

La FIA ha comunicato inoltre che sono stati 4.997 i test effettuati e che, per il rispetto della privacy, proseguirà a comunicare gli esiti dei test senza però scendere nei dettagli di eventuali ulteriori casi di positività.