Formula 1: ciao Toro Rosso, nel 2020 sarà AlphaTauri

Ancora non si conoscono i piloti per la prossima stagione, ma la Scuderia Toro Rosso cambierà nome. Dopo 14 anni il team di Faenza, ex Minardi, si chiamerà AlphaTauri. Il team satellite della Red Bull ha ottenuto il via libera dalla F1 Commission dopo il GP di Russia: il voto è stato all'unanimità. Un'operazione di marketing visto che prende il nome del brand di abbigliamento di proprietà della Red Bull.