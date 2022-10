Formula 1, Alonso torna settimo ad Austin: via la penalità 

FORMULA 1

I commissari avevano inflitto allo spagnolo 30" di penalità negli Usa e la retrocessione al 15esimo posto della classifica

Fernando Alonso ha riconquistato il settimo posto ad Austin. Il pilota della Alpine era scivolato al 15esimo posto della classifica a causa di una penalità. E se in un primo momento la Fia (Federazione Internazionale dell'Automobile) aveva respinto la richiesta di verifica da parte della scuderia e confermato la penalità, ora ha accolto l'appello del team. Così a Città del Messico, in attesa del Gp di domenica, è arrivata la tanto attesa decisione sulla gara precedente negli Stati Uniti.

Alonso era stato penalizzato su segnalazione della Haas al termine del Gran Premio del Texas per aver guidato con lo specchietto destro rotto dopo un pauroso incidente con Lance Stroll, suo prossimo compagno di squadra in Aston Martin. La collisione aveva destato preoccupazione soprattutto quando molti detriti erano finiti sulla macchina di Schumacher. I commissari avevano inflitto allo spagnolo 30" di penalità negli Usa e la retrocessione nella classifica finale del GP, salvo poi tornare sui propri passi in seguito all'appello dell'Alpine.