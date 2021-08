Formula 1, Alonso confermato in Alpine nel 2022

FORMULA 1

Lo spagnolo correrà con il team francese anche nella prossima stagione: "Qui mi sento a casa"

Fernando Alonso correrà con il team Alpine anche nel 2022. La scuderia francese ha ufficializzato il rinnovo di contratto del pilota spagnolo, che dunque affiancherà Esteban Ocon anche nella prossima stagione di Formula 1. L'annuncio arriva alla vigilia del GP del Belgio e a tre settimane dall'impresa di Fernando in Ungheria, che tenendosi alle spalle Hamilton ha permesso a Ocon di conquistare la sua prima vittoria in carriera, nonché di riportare la squadra sul gradino più alto del podio dopo 13 anni.

Alonso, reduce da 6 GP consecutivi chiusi in zona punti, guiderà dunque l'ex Renault anche nella nuova era della F1, con la speranza che il cambio di regolamento previsto per l'anno prossimo possa aiutare la scuderia a rivivere i fasti della sua prima esperienza nel team, quando si laureò campione del mondo per due anni consecutivi (2005 e 2006).

"Sono molto contento di confermare l'estensione del mio contratto con il team Alpine F1 fino alla fine del 2022 - le parole di Alonso -. Mi sono sentito a casa nel momento stesso in cui ho fatto in ritorno in questa squadra e sono stato riaccolto a braccia aperte. È un piacere lavorare nuovamente con alcune delle menti più brillanti del nostro sport, a Enstone e a Viry-Châtillon. È stata una stagione complessa per tutti, ma abbiamo messo in mostra progressi di squadra e il risultato in Ungheria ne è un ottimo esempio. Abbiamo nel mirino nuovi importanti obiettivi per il finale di stagione, ma soprattutto per l'anno prossimo, con il nuovo cambio di regolamento. Sono sempre stato un grande supporter della necessità di livellare il campo di gioco e di cambiare questo sport e la stagione 2022 rappresenta una grande opportunità per tutto questo. Non vedo l'ora di correre in quest'ultima parte dell'anno e di farlo al fianco di Esteban, in Alpine, anche nel 2022".