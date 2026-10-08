Formula 1, Alonso: "Amo competere, dopo la Formula 1 correrò in altre serie"

08 Ott 2026 - 12:32
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"Molti dei colleghi non correrebbero alla mia età? Io amo competere, non solo in F1. Guiderò almeno in altre serie dopo che chiuderò in F1 perché è uno stile di vita". Fresco di rinnovo Fernando Alonso conferma in vista del Gran Premio di Singapore che dopo la F1 continuerà a correre. "Non siamo dove vorremmo, questa stagione va così e dovremo soffrire. Questo weekend però rappresenta un'opportunità perché ci sono molti rettilinei". Infine Alonso parla della questione software che ha bloccato alcune monoposto al via del Gp a Sepang: "Noi non abbiamo sofferto alcun tipo di problema in Malesia, ma è chiaro che quanto accaduto non si dovrà verificare più".

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