Formula 1, Alonso: "Amo competere, dopo la Formula 1 correrò in altre serie"

"Molti dei colleghi non correrebbero alla mia età? Io amo competere, non solo in F1. Guiderò almeno in altre serie dopo che chiuderò in F1 perché è uno stile di vita". Fresco di rinnovo Fernando Alonso conferma in vista del Gran Premio di Singapore che dopo la F1 continuerà a correre. "Non siamo dove vorremmo, questa stagione va così e dovremo soffrire. Questo weekend però rappresenta un'opportunità perché ci sono molti rettilinei". Infine Alonso parla della questione software che ha bloccato alcune monoposto al via del Gp a Sepang: "Noi non abbiamo sofferto alcun tipo di problema in Malesia, ma è chiaro che quanto accaduto non si dovrà verificare più".