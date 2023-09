FIA: "Revisione 2022 completata, certificato di conformità a tutte le squadre"

FORMULA 1

A un anno di distanza dal caso-Red Bull, la Federazione archivia sensa conti in sospeso il Mondiale 2022

© Getty Images Tutto in regola per il 2022: la Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) ha confermato con un comunicato ufficiale la piena conformità delle dieci squadre che hanno preso parte al Mondiale dello scorso anno al Regolamento Finanziario di contenimento dei costi. Budget Cap rispettato e nessun nuovo caso Red Bull, insomma. La non conformità del team Campione del Mondo (relativamente all'anno 2021) aveva avvelenato il finale della scorsa stagione.

© Getty Images

Questo il testo del comunicato:

"La Fia conferma che la sua divisione che controlla il tetto ai costi ha completato la revisione della documentazione presentata da tutte le squadre che hanno preso parte al Campionato Del Mondo di Formula Uno del 2022. La FIA Cost Cap Administration ha quindi rilasciato un certificato di conformità a ciascuna delle dieci squadre. La revisione è stata un processo intenso e approfondito, iniziato con un'analisi dettagliata della documentazione presentata dai concorrenti. È stato inoltre portato a termine un controllo approfondito di tutte le attività non strettamente legate alla Formula Uno, come le visite guidate alle strutture delle squadre e le procedure mirate a valutare la conformità delle stesse con i regolamenti finanziari. La FIA Cost Cap Administration sottolinea che tutte le squadre hanno agito con spirito di buona fede e fornito la loro collaborazione in ogni fase del processo di revisione".