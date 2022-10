Sforamento del Budget Cap per Red Bull e Aston Martin: attesa per le sanzioni 

FORMULA 1

Pubblicato il risultato dell'indagine federale, nessuna comunicazione sulle eventuali sanzioni

© Getty Images La Federazione Internazionale dell'Automobile ha confermato che Red Bull e Aston Martin hanno violato le regole del Budget Cap, il tetto alle spese entrato in vigore lo scorso anno. Il team che ha vinto ieri il Mondiale piloti con Max Verstappen e guida quello Costruttori ha commesso una violazione minore (inferiore al 5% del Budget Cap stesso), unito ad un'infrazione procedurale. Per Aston Martin invece solo una violazione procedurale. Non sono state però ancora comunicate le sanzioni che saranno eventualmente comminare alle due squadre. Coinvolta marginalmente anche la Williams che aveva però già saldato la scorsa primavera una multa relativa alla ritardata presentazione dei propri dati di spesa.

© Getty Images

Questodalla Federazione Internazionale dell'Automobile:

La Fia conferma che la propria Cost Cap Administration ha completato la revisione dei documenti inviati da ciascuno dei partecipanti al Campionato del Mondo di Formula 1 2021. Sette team su dieci hanno ricevuto il certificato di conformità alla normativa in vigore:

-Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team è stato considerato autore di una violazione procedurale del regolamento finanziario.

-Oracle Red Bull Racing è considerato autore di una violazione procedurale e di una violazione minore del tetto di spesa imposto dal regolamento finanziario.

-Williams Racing ha invece rispettato le previsioni del regolamento finanziario, ad eccezione della precedente violazione procedurale già contestata nel maggio 2022. Questa violazione è stata tempestivamente risolta dalla squadra con un atteggiamento collaborativo e trasparente.

La revisione dei documenti è stata un processo lungo e intenso e tutti gli interessati hanno dato il loro pieno supporto per fornirci le informazioni richieste circa la loro situazione finanziaria. La Cost Cap Administration ha rilevato un comportamento da parte di tutti i team improntato sullo spirito di buona fede e cooperazione. Ricordiamo inoltre che, riguardo alle spese effettuate in questo primo anno di applicazione della normativa finanziaria, la FIA si è limitata a revisionare i documenti inviati dalle squadre, senza effettuare investigazioni formali. La Cost Cap Administration sta attualmente determinando il percorso di azioni appropriato riguardo alle infrazioni di Aston Martin e Red Bull ed ulteriori informazioni saranno comunicate in accordo con i regolamenti.

RED BULL: "SORPRESI E DELUSI"

Dopo il comunicato della FIA, è arrivato quello della Red Bull che non ha nascosto sorpresa e delusione. "Apprendiamo i risultati dell'indagine della FIA sulle violazioni del regolamento finanziario con sorpresa e delusione. I nostri dati presentati per il 2021 erano sotto il limite del budget cap e quindi abbiamo bisogno di dover esaminare attentamente i risultati della FIA, in quanto la nostra convinzione rimane che i costi rilevanti restano al di sotto del budget cap 2021. Nonostante le congetture e le prese di posizioni di altri, c'è in corso un processo regolamentato dalla FIA che seguiremo rispettosamente, considerando tutte le opzioni a nostra disposizione".