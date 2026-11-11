Italia U21, Kouadio: "Gruppo unito, test importanti con Francia e Belgio"

Nato e cresciuto a Prato da una famiglia di origini ivoriane, dopo essersi messo in luce nelle giovanili della Fiorentina il difensore del Monza inquadra i prossimi obiettivi: "Ho fatto un lungo percorso per arrivare in Nazionale e punto ad arrivare sempre più in alto. Francia e Belgio sono due squadre molto forti: saranno due amichevoli importanti, che ci serviranno per costruire il nostro percorso. Come ci ha già detto il mister, dovremo giocare di squadra e lavorare bene per arrivare pronti: è così che si costruiscono i risultati". Su Baldini, Kouadio aggiunge: "Mi ha introdotto ai suoi principi, mi ha mostrato come si lavora e quali sono le sue idee. Tutto quello che stiamo facendo è in funzione di giugno, quando ci sarà l'Europeo: proveremo, perché no, a vincerlo".