Italia U21, Kouadio: "Gruppo unito, test importanti con Francia e Belgio"

11 Nov 2026 - 17:35
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Un passo alla volta, la Nazionale Under 21 si avvicina ai due test di questa 'finestra' di novembre. Domani gli Azzurrini partiranno alla volta della Francia, dove venerdì 13 (calcio d'inizio alle 18.30, diretta Rai 2) affronteranno i transalpini nella prima delle due amichevoli in programma. Dopo la sfida ai 'cugini' francesi, l'Italia farà ritorno a Tirrenia per preparare il match con il Belgio, in programma lunedì 16 allo stadio Armando Picchi di Livorno (ore 18.15, diretta Rai 2).Dopo le partenze di Calvani, Cichella e Ndour, indisponibili, e l'arrivo ieri sera di Kevin Zeroli, il gruppo in ritiro è tornato a venticinque unità. Tra i volti nuovi dell'U21 c'è anche Eddy Kouadio: "Sto vivendo un bellissimo momento - commenta il calciatore del Monza dal raduno di Tirrenia -. Quello dell'U21 è, come si vede anche da fuori, un gruppo fantastico in cui mi sto trovando benissimo. Sono stato davvero felice per la chiamata, non vedevo l'ora di esserci. Siamo molto uniti, alcuni ragazzi li conoscevo già: è come una piccola famiglia".

Nato e cresciuto a Prato da una famiglia di origini ivoriane, dopo essersi messo in luce nelle giovanili della Fiorentina il difensore del Monza inquadra i prossimi obiettivi: "Ho fatto un lungo percorso per arrivare in Nazionale e punto ad arrivare sempre più in alto. Francia e Belgio sono due squadre molto forti: saranno due amichevoli importanti, che ci serviranno per costruire il nostro percorso. Come ci ha già detto il mister, dovremo giocare di squadra e lavorare bene per arrivare pronti: è così che si costruiscono i risultati". Su Baldini, Kouadio aggiunge: "Mi ha introdotto ai suoi principi, mi ha mostrato come si lavora e quali sono le sue idee. Tutto quello che stiamo facendo è in funzione di giugno, quando ci sarà l'Europeo: proveremo, perché no, a vincerlo". 

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