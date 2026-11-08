Norris surfa sulle acque di San Paolo, la Ferrari affonda. Verstappen da leggenda

Dopo aver rischiato dei punti di sutura per aver frantumato la magnum di champagne, mezzo punto in meno (che finisce per costargli il voto in doppia cifra) per lo scatto imperfetto al semaforo che lo porta a tentare di chiudere Antonelli quando la Mercedes è ormai davanti e puntata verso l'interno di curva uno. Con il passaggio alle slick e i problemi di assetto di Kimi, Lando sale in cattedra e si invola verso la terza vittoria stagionale (al pari di Russell e Verstappen) e la seconda consecutiva a San Paolo. VOTO 5 al suo compagno di squadra, l'invisibile OSCAR PIASTRI, sesto al traguardo senza infamia e senza lode.