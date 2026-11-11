La Mercedes festeggia Antonelli e un anno da ricordare

Il tour mondiale di Andrea Kimi Antonelli ha vissuto mercoledì 11 novembre una delle sue tappe più significative, con il ritorno del neocampione nella sede del team AMG Mercedes a Brackley, in Inghilterra. Kimi si è presentato in sede già nel corso della mattinata, facendo il suo ingresso nel quartier generale delle Frecce d'Argento insieme al suo compagno di squadra George Russell, sfoggiando una chioma... tricolore che ha lasciato di stucco il personale presente ma soprattutto il suo boss Toto Wolff.