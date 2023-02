Vigna: "Ferrari deve tornare a essere competitiva in Formula 1"

parla l'ad

Una delle quattro priorità della Ferrari per il 2023 riguarda il mondo della Formula 1: "Vogliamo tornare a essere competitivi nel campionato. L'intero team, insieme a Fred (Vasseur, ndr) sta lavorando senza sosta in quella direzione" ha detto l'amministratore delegato Benedetto Vigna durante la call per commentare i risultati 2022 dell'azienda. "Abbiamo dimostrato che il nostro vantaggio competitivo è migliorato durante l'ultima stagione ed è stato incoraggiante per noi e per i milioni di fan vedere i nostri piloti salire sul podio. Chiaramente, il nostro obiettivo è raggiungere il premio finale" ha spiegato.

Vigna ha continuato: "Negli eSports siamo impegnati in tre campionati: F1, Endurance e SRO. Continuiamo a essere all'avanguardia in termini di collegamento tra mondo reale e mondo virtuale. Come? Avendo il nostro quartier generale eSport a Maranello, dove i nostri piloti eSport condividono programmi e attività con la nostra Scuderia Ferrari Driver Academy. E questa è una finestra importante verso le giovani generazioni".

"Un'altra priorità è continuare a sviluppare prodotti innovativi che consentano alle persone di divertirsi sempre di più con le nostre auto" ha spiegato Vigna che ha confermato il lancio di quattro modelli nel 2023, in linea con il piano di 15 nuovi lanci entro il 2026. "La terza priorità è continuare ad allargare la base dei clienti, la quarta aumentare il numero dei brevetti. Nel 2022 il numero dei brevetti che abbiamo depositato è stato quattro volte più alto del 2021" ha concluso.