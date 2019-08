Ferrari, Vettel: "Un contentino, non avevamo il passo"

Terzo gradino del podio di consolazione per Sebastian Vettel in Ungheria: "Sono contento di questo contentino però è chiaro che non abbiamo avuto il passo per tutto il weekend". Il ferrarista ha passato il compagno Leclerc con una strategia diversa: "Ero lì al quarto posto, non avevamo nulla da perdere. Abbiamo fatto un primo stint molto lungo, alla fine avevo la gomma più veloce e siamo riusciti a chiudere il divario".

Ora le vacanze, ma non bisogna abbassare la concentrazione: "I ragazzi dovranno lavorare tanto, dobbiamo caricare le batterie e poi continuare a battagliare, ci sono piste in cui potremo andare meglio ma nel complesso dobbiamo diventare più forti - ha aggiunto il tedesco - Sarà una pausa molto impegnativa per noi, credo nessuno possa riposare a livelli ottimali in queste due settimane. Speriamo di avere delle idee per la seconda metà di stagione".