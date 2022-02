Ferrari veloce, solida e affidabile a Barcellona: l'inizio è convincente

L'ANALISI

Buona la prima per Leclerc e Sainz: i due ferraristi sono davanti

di

Simone Redaelli

Calma è la parola d'ordine, ma la Ferrari può sorridere dopo il primo giorno di test a Barcellona. Se sarà una stagione vincente è sicuramente troppo presto per dirlo, ma l'avventura 2022 è iniziata con il piede giusto. Leclerc e Sainz sono secondo e terzo, ma tempi a parte, che lasciano il tempo che trovano al momento, si nota l'affidabilità della F1-75. Ottanta giri al mattino per il monegasco, settantadue al pomeriggio per lo spagnolo senza mai un problema degno di nota.

1.20.165 il crono di Charles Leclerc distante +0.597 dalla miglior prestazione di Lando Norris che, però, ha avuto tutta la giornata a disposizione (domani cederà il posto a Ricciardo) e si è migliorato a pochi minuti dalla fine della seconda sessione. Convincente anche la prova di Carlos Sainz che ha fatto fermare il cronometro sull'1:20.416. Tempi fatti segnare dai ferraristi con gomma gialla, la C3 messa a disposizione da Pirelli, mentre l'inglese della McLaren si è piazzato davanti a tutti con la mescola rossa (C4). Dettaglio non da poco.

Entrambi i piloti Ferrari si sono osservati da vicino. Al mattino lo spagnolo è andato con il papà a bordo pista per studiare il numero 16, poi è toccato al monegasco un giro in bici con Marc Gene per guardare da vicino le traiettorie degli avversari. Tanti giri e tanti run, da circa 10 tornate, per i due vestiti di "rossonero" per piccole simulazioni di passo gara.

Ora non resta che continuare così, anche se sicuramente Mercedes e Red Bull si sono nascoste parecchio. Soprattutto il campione del mondo Max Verstappen con una RB18 dalle linee rivoluzionare disegnata da Newey.