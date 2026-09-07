Tragedia alla Cronoscalata Monte Erice: esce di strada e uccide due ragazzi. Pilota indagato

La gara è stata immediatamente sospesa e successivamente interrotta in via definitiva. Sul posto sono intervenuti soccorritori, forze dell'ordine e il magistrato di turno. A Belmonte Mezzagno, paese d'origine delle vittime, il sindaco Maurizio Milone ha proclamato la sospensione di tutte le manifestazioni della festa patronale del Santissimo Crocifisso. Lutto cittadino anche a Erice, dove la sindaca Daniela Toscano ha annullato gli appuntamenti di "Love San Giuliano". Cordoglio è stato espresso dal presidente del Libero Consorzio di Trapani, Salvatore Quinci, e dal presidente dell'Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino.