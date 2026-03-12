LA NOVITà

Ferrari, sorpresa "ala macarena": debutta in Cina, Hamilton sorride

Corsa contro il tempo: si spera in un vantaggio tecnico per ridurre il gap con Mercedes

di Simone Redaelli
12 Mar 2026 - 14:41
© Getty Images

© Getty Images

La Ferrari potrebbe ridurre il gap di Mercedes grazie all'ormai famosa "ala macarena". La novità tecnica degli ingegneri di Maranello, vista per la prima volta nei test in Bahrain, è arrivata in Cina e dovrebbe debuttare ufficialmente nel weekend di Shanghai. Una corsa contro il tempo che Lewis Hamilton ha apprezzato: "Non era previsto averla già qui, ringrazio il team per gli sforzi fatti. L'abbiamo testata per un giorno e penso sia ok". Il suo primo utilizzo, infatti, era previsto per il GP del Bahrain, ora a rischio per il conflitto in corso tra Usa e Israele contro l'Iran. Un'arma in più per l'inglese e Charles Leclerc, ossia l'ala posteriore con il flap completamente ribaltabile. Una rotazione di 270°, invece dei classici 90°, che dovrebbe regalare un vantaggio in termini di velocità, stimato tra i 5 e gli 8 km/h, oltre a una gestione più efficiente della batteria. 

I meccanici, ricevuta l'ala da Maranello, l'hanno già montata sulle due SF-26. La vedremo molto probabilmente nel turno di prove libere, poi la squadra deciderà se utilizzarla per tutto il weekend di gara.

ferrari
macarena
f1
f1 2026
hamilton
leclerc

