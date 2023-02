Ferrari, presentata la nuova SF-23

formula 1

La Rossa per la stagione 2023 svelata a Maranello: l'obiettivo di Vasseur, Leclerc e Sainz è riportare il Mondiale dopo 16 anni

Dopo la Red Bull, è il turno della Ferrari: svelata la SF-23, vettura per il Mondiale 2023 di Formula 1 che partirà il 5 marzo col GP del Bahrein. L'obiettivo della Rossa, al primo anno con Frédéric Vasseur come team principal, e dell'accoppiata Charles Leclerc-Carlos Sainz è riportare a Maranello il titolo piloti che manca dal 2007 con Kimi Raikkonen e il titolo costruttori che manca dal 2008.

RIGUARDA LA PRESENTAZIONE

LE FOTO DELLA SF-23

12.10 - Presentazione finita

12.08 - Leclerc dopo i primi giri: "La macchina è andata bene, tutto scorrevole. Ho dato le prime indicazioni agli ingegneri"

11.58 - Sarà Leclerc (scelto con la monetina!) il primo a guidare la SF-23. Sainz: "Sono impaziente ma lasciamo sia Charles a fare i primi giri. Mi sembra bellissima, più di quella dell'anno scorso".

11.47 - Ecco la SF-23

11.42 - Vasseur: "Non importa chi vincerà i GP tra Leclerc e Sainz, conta la Ferrari al primo posto: noi spingeremo entrambi allo stesso livello. Finora in Ferrari esperienza intensa, si sentono l'onore e la responsabilità. Dobbiamo mantenere le promesse. Ho la sensazione che nel team ci sia orgoglio e motivazione per la nuova vettura".

11.37 - Sainz: "Siamo sempre stati molto vicini, ognuno cerca di essere più vicino dell'altro. Abbiamo un buon rapporto, cerchiamo di stimolarci a vicenda". Leclerc: "Sì, sempre cercheremo l'uno di spingere l'altro".

11.34 - Leclerc: "Tutte le volte che veniamo qui è sempre incredibile, un momento speciale. Sono felice di essere a Fiorano per vedere la nuova monoposto. Non vedo l'ora di tornare in vettura e provare a vincere il Mondiale".

11.32 - Sainz: "Incredibile, che bello svelare la monoposto qui, con tutti questi tifosi. Atmosfera unica. Mi sento a casa in Italia, anche se devo cercare di evitare gli antipasti. Vorrei mangiare sempre un solo piatto ma poi..."

11.30 L'arrivo dei piloti