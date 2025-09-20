Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Formula 1
F1 AZERBAIJAN

Ferrari ricacciate indietro nelle libere 3 di Baku: Norris svetta, Antonelli quinto

L'inglese precede Verstappen e Piastri, con Hamilton quarto davanti all'italiano. Solo decimo Leclerc

20 Set 2025 - 11:46
Le Ferrari tornano nei ranghi dopo aver dominato la seconda sessione di prove libere del GP di Baku di F1. Con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc decimo, a svettare nelle Libere 3 è stato Lando Norris, che ha riportato la McLaren davanti a tutti con il tempo di 1'41"223. Alle sue spalle si sono piazzati Max Verstappen con la Red Bull, secondo a 0"222, e Oscar Pistri, terzo a 0"254 con l'altra "papaya". Attaccato a loro c'è comunque Hamilton, staccato di 276 millesimi dal leader.

Bene Andrea Kimi Antonelli, quinto con la migliore delle Mercedes e davanti al compagno di team George Russell. Il loro ritardo, però, supera il mezzo secondo. Ancora più indietro Leclerc, appena dentro il secondo, preceduto anche da Albon, Bearman e Lawson. Alle ore 14 monoposto di nuovo in pista per le qualifiche.

Hamilton e Leclerc davanti a tutti, in ritardo le McLaren

f1
baku
ferrari

