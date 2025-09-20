Ferrari ricacciate indietro nelle libere 3 di Baku: Norris svetta, Antonelli quinto

Le Ferrari tornano nei ranghi dopo aver dominato la seconda sessione di prove libere del GP di Baku di F1. Con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc decimo, a svettare nelle Libere 3 è stato Lando Norris, che ha riportato la McLaren davanti a tutti con il tempo di 1'41"223. Alle sue spalle si sono piazzati Max Verstappen con la Red Bull, secondo a 0"222, e Oscar Pistri, terzo a 0"254 con l'altra "papaya". Attaccato a loro c'è comunque Hamilton, staccato di 276 millesimi dal leader.