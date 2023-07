Ferrari, Leclerc: "Il lavoro ha dato i suoi frutti, ma le Red Bull sono ancora lontane..."

QUI FERRARI

Il monegasco scatterà davanti a tutti nel GP del Belgio dopo la penalità del poleman Verstappen: "Belle qualifiche, specialmente viste le condizioni"

© Getty Images Charles Leclerc si gode i progressi della sua Ferrari e il secondo tempo in qualifica a Spa, che gli consentirà di scattare davanti a tutti nel GP del Belgio di domenica vista la penalità del poleman Verstappen: "Sono state qualifiche niente male, specialmente considerando queste condizioni in cui è difficile mettere tutto insieme - le parole del monegasco -. Ci ho lavorato tanto perché sul bagnato non ero a mio agio fino a qualche gara fa e ha dato i suoi frutti. La pole non era a nostra portata, ma potevamo essere più vicini. In ogni saremo davanti domenica, vedremo come andrà. C’è ancora tanto lavoro da fare per prendere le Red Bull".

SAINZ: "BUON PIAZZAMENTO VISTE LE CONDIZIONI"

Un po' più in difficoltà del compagno di team Carlos Sainz: "Condizioni molto insidiose oggi, ogni volta che salivo in macchina la pista era sempre diversa. Ho fatto dei buoni giri in Q1 e Q2, mentre quello del Q3 non è stato il mio migliore... Ho preso un bello spavento in curva 9 e lì sicuramente ho perso un po' di tempo. Comunque un buon quinto posto (che diventerà quarto in griglia, ndr) viste le condizioni difficili".

VASSEUR: "POSSIAMO ESSERE OTTIMISTI"

Contento anche il team principal della Rosas, Frederic Vasseur: "È un buon risultato in termini di posizioni. Un po’ meno bene guardando il tempo di Max… È stata una sessione molto complicata, specialmente non avendo praticamente fatto le libere al mattino. Miglioramenti rispetto all'Ungheria? Con un decimo o due in meno puoi passare dal secondo al quinto posto, quindi passare da un ottimo risultato a un disastro. Serve calma ed equilibrio, oggi abbiamo sfruttato al meglio il potenziale, ringrazio i piloti per questo. Ottimisti? Possiamo esserlo, ma sempre ricordandoci che basta un piccolo errore per scivolare di nuovo indietro. Comunque è una bella sensazione partire davanti a tutti domenica".