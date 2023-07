F1, quinto cambio per Verstappen: sarà penalizzato di 5 posizioni

GP BELGIO

La sanzione sarà scontata nel GP di domenica, l'olandese chiamato alla rimonta

© Getty Images Piccolo intoppo nella cavalcata trionfale di Max Verstappen verso il suo terzo titolo iridato. L'olandese della Red Bull, infatti, dovrà scontare 5 posizioni di penalità nella griglia di partenza del GP del Belgio, in programma domenica sul circuito di Spa-Francorchamps, per aver montato il quinto cambio stagionale sulla sua RB19. La notizia è stata riporta da De Telegraaf, ora si attende il comunicato ufficiale della F1.

Meteo permettendo, dunque, già in serata Max conoscerà il suo destino e saprà quante posizioni dovrà scalare per provare a portare a casa l'ennesimo successo di una stagione senza rivali: le qualifiche del GP sono infatti in programma alle 17, mentre sabato sarà tutto dedicato alla Sprint Race. Dalla sua, oltre a una Red Bull di categoria superiore, ci sarà certamente anche il tracciato, uno di quelli in cui è più facile sorpassare.