Ferrari, oggi la presentazione della vettura 2020

ALLE 18.30

È la giornata della nuova Ferrari: alle 18.30 verrà svelata la vettura 2020 con cui riparte la caccia alla Mercedes e a Lewis Hamilton. E per la prima volta la presentazione non avverrà a Maranello ma a Reggio Emilia presso il teatro comunale Romolo Valli dove ovviamente ci saranno Sebastian Vettel, Charles Leclerc e il team principal Mattia Binotto. Potrebbe chiamarsi SF1000 visto che nel GP del Canada la Ferrari toccherà 1000 gran premi in Formula 1.

Il progetto 671 non dovrebbe essere rivoluzionario rispetto alla passata annata anche se le modifiche si preannunciano di sostanza soprattutto su quegli aspetti che hanno funzionato peggio nella SF90, dal carico aerodinamico all'inserimento in curva alla trazione. Qualche altra anticipazione? Si parla di una bandiera italiana sulla livrea, come conferma della scelta della location di presentazione (il tricolore nacque a Reggio Emilia nel 1797), oltre a richiami allo stile delle Ferrari anni '70.

Anche se alla fine ciò che importerà più ai tifosi sarà riportare a casa il titolo piloti che manca dal 2007 (Raikkonen), quello costruttori manca dal 2008. La nuova Ferrari poi scenderà per la prima volta i pista nei test di Barcellona dal 19 al 21 febbraio e dal 26 al 28 febbraio.