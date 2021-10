Ferrari, nuova power unit anche per Sainz: a Istanbul partirà dal fondo

QUI FERRARI

Come Leclerc in Russia, anche lo spagnolo sarà costretto a una rimonta dalle ultime posizioni

Come già accaduto a Charles Leclerc in Russia, la Ferrari ha fatto sapere che in Turchia anche Carlos Sainz avrà una power unit completamente nuova, dotata del nuovo sistema ibrido. In quello che sarà il sedicesimo appuntamento della stagione di F1 lo spagnolo dovrà pertanto partire dal fondo dello schieramento, puntando a una gara in rimonta nella quale l'obiettivo principale sarà centrare la zona punti. Getty Images

La gara di Istanbul Park sarà caratterizzata da un'altra novità: Mattia Binotto non sarà fisicamente presente al GP. Come già era avvenuto in diverse occasioni lo scorso anno, il Team Principal resterà al quartier generale di Maranello per concentrarsi sul lavoro di sviluppo della monoposto della prossima stagione, ma naturalmente seguirà tutte le sessioni e la corsa dal Remote Garage, in continuo collegamento con la squadra al circuito.