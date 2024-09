Ferrari, Loic Serra è il nuovo Direttore Tecnico: sostituisce Cardile

FORMULA 1

La Ferrari riorganizza la propria scuderia e lo fa affidando all'ingegnere francese il ruolo di Direttore Tecnico, occupato a interim da Vasseur dopo l'addio di Cardile

È cominciata la riorganizzazione in casa Ferrari. Dopo l'addio del Direttore Tecnico Enrico Cardile, passato in Aston Martin, a prendere il suo ruolo all'interno della scuderia di Maranello è Loic Serra, come annunciato dalla Ferrari con un comunicato: "La Scuderia Ferrari HP comunica di avere affidato il ruolo di Technical Director Chassis a Loic Serra. Il tecnico francese classe 1972, come comunicato in precedenza, si unirà alla squadra a partire dall’1 ottobre. Loic in questo nuovo ruolo riporterà direttamente al Team Principal, Fred Vasseur".

"A Serra - si legge nel comunicato - faranno dunque capo le divisioni Chassis Project Engineering, affidata a Fabio Montecchi; Vehicle Performance, affidata a Marco Adurno; Aerodynamics, affidata a Diego Tondi; Track Engineering, affidata a Matteo Togninalli e Chassis Operations, affidata a Diego Ioverno, che mantiene anche la carica di Direttore Sportivo". Inoltre, "il ruolo di Technical Director Power Unit continua ad essere affidato ad Enrico Gualtieri, che rimane a diretto riporto di Fred Vasseur".

Approdato in Ferrari lo scorso mese di maggio, insieme a Jerome D'Ambrosio, Serra avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di Head of Chassis Performance Engineering, a riporto di Enrico Cardile. Ma il passaggio di quest'ultimo in Aston Martin ha cambiato notevolmente la struttura in casa Ferrari, con Vasseur che ha scelto di affidare al francese il ruolo di DT. D’Ambrosio, invece, ricoprirà il ruolo di Deputy Team Principal a diretto riporto del Team Principal Vasseur. Allo stesso tempo D’Ambrosio prende in carico anche la direzione della Scuderia Ferrari Driver Academy, il programma di Maranello riservato ai giovani talenti. Anche D'Ambrosio comincerà la propria avventura in Ferrari il prossimo 1 ottobre.